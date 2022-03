I civili suonano nei bunker, in superficie si costruiscono barricate

(LaPresse) Un po’ di musica nei rifugi per sollevare il morale, mentre in superficie si preparano le barricate. E’ la situazione nella città di Odessa, in Ucraina, che si affaccia sul Mar Nero, mentre si attende un possibile attacco russo. Odessa è la città più grande dell’Ucraina, considerata strategicamente importante dai russi.

