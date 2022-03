La vicepresidente Usa si è poi diretta in Romania

(LaPresse) Kamala Harris diretta in Romania. La vicepresidente Usa ha lasciato la Polonia che aveva raggiunto mercoledì sera ed è partita dall’aeroporto di Varsavia con destinazione Bucarest. Oggi la numero due dell’amministrazione Biden ha in programma un incontro col presidente rumeno Klaus Iohannis per discutere dell’emergenza profughi ucraini. Poco prima di partire Harris ha fatto visita alle truppe americane in servizio in Polonia per conto della Nato. “In questo momento di aggressione russa e della guerra di Putin, prendiamo sul serio il nostro impegno a difendere, se necessario, ogni centimetro del territorio della NATO”, ha dichiarato la vicepresidente Usa.

