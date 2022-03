Il presidente Usa: "Non combatteremo contro Mosca ma ci assicureremo Kiev abbia armi"

(LaPresse) -Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha tenuto un discorso in cui ha annunciato nuove sanzioni commerciali nei confronti della Russia. “Ci assicureremo che l’Ucraina disponga delle armi per difendersi dall’invasione delle forze russe. Invieremo denaro, cibo e aiuti per salvare il popolo ucraino e accoglieremo i rifugiati ucraini. Dovremo accoglierli qui a braccia aperte se ne avranno bisogno”, ha detto il capo della Casa Bianca. “Uno scontro diretto fra la Nato e la Russia sarebbe la terza guerra mondiale. Non combatteremo una guerra contro la Russa in Ucraina”, ha dichiarato Biden.

