La vicepresidente Usa in Europa

(LaPresse) Kamala Harris al suo arrivo a Varsavia. La vicepresidente Usa è atterrata nella tarda serata di mercoledì e si trova nella capitale polacca per discutere della situazione nella vicina Ucraina. Secondo la Casa Bianca non ha in programma incontri per mediare o negoziare nel conflitto tra Kiev e Russia, ma la numero due dell’amministrazione Biden dovrebbe avere consultazioni con gli alleati della Nato. Il Pentagono ha escluso qualsiasi piano per fornire aerei militari all’Ucraina, anche attraverso un secondo Paese, come si era offerta di fare la Polonia stessa.

