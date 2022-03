Oggi incontro tra i ministri degli Esteri Kuleba e Lavrov in Turchia. Twitter lancia servizio su dark web in Russia

L‘amministrazione Biden ha pubblicamente avvertito che la Russia potrebbe cercare di utilizzare armi chimiche o biologiche in Ucraina. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha accusato l’Ucraina di gestire laboratori di armi chimiche e biologiche nel suo territorio, sostenuta dagli Usa. La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha definito l’affermazione della Russia “assurda” e ha detto che potrebbe far parte di un tentativo della Russia di gettare le basi per usare essa stessa tali armi di distruzione di massa contro l’Ucraina. “Questo è tutto un ovvio stratagemma della Russia per cercare di giustificare il suo ulteriore attacco premeditato, non provocato e ingiustificato all’Ucraina”, ha twittato Psaki, “ora che la Russia ha fatto queste false affermazioni, e la Cina ha apparentemente approvato questa propaganda, dovremmo tutti aspettarci che la Russia possa utilizzare armi chimiche o biologiche in Ucraina, o creare un’operazione sotto falsa bandiera”.

AGGIORNAMENTO

6h46 Camera Usa approva blocco energia russa

La Camera Usa ha approvato a stragrande maggioranza una legislazione per vietare le importazioni di energia russa negli Stati Uniti. Il disegno di legge della Camera afferma anche che il Global Magnitsky Human Rights Accountability Act dovrebbe essere rafforzato per consentire al presidente di imporre sanzioni a qualsiasi persona straniera che abbia “direttamente o indirettamente coinvolto in gravi violazioni dei diritti umani”.

6h29 Camera Usa approva stanziamento 14 mld in aiuti

La Camera negli Usa ha approvato uno stanziamento di spesa di 13,6 miliardi di dollari per l’Ucraina e i suoi alleati europeoi. Il denaro copre i costi statunitensi per l’invio di truppe e armi nell’Europa orientale e per l’equipaggiamento delle forze alleate in risposta all’invasione del presidente russo Vladimir Putin. Ci sono anche fondi per gli aiuti umanitari per aiutare i rifugiati e altri.

1h58Twitter lancia servizio nel dark web per superare blocco Russia

Twitter ha lanciato una versione che protegge la privacy del social per aggirare la sorveglianza e la censura dopo che la Russia ha bloccato l’accesso a Facebook e limitato Twitter nel tentativo di fermare il flusso di informazioni sulla sua guerra in Ucraina. Entrambe le società hanno affermato che stanno lavorando per ripristinare l’accesso ai cittadini in Russia. Gli utenti possono accedere a questa versione di Twitter se scaricano il browser Tor. L’ingegnere informatico ed esperto di sicurezza Internet Alec Muffett ha annunciato il nuovo servizio di Twitter sul proprio account. Sebbene il dark web connoti in genere siti illegali, viene spesso utilizzato anche da persone che cercano di rimanere anonime per la propria sicurezza e per accedere a siti censurati dai governi repressivi. Anche Facebook e altri siti come la Bbc hanno versioni accessibili su Tor.

1h54 Usa, gravi conseguenze se Cina non rispetterà sanzioni a Russia

Qualsiasi paese che non rispetti le restrizioni statunitensi sull’esportazione in Russia pagherà un prezzo pesante, inclusa la Cina. Lo ha detto la segretaria al Commercio degli Stati Uniti Gina Raimondo alla Cnn, affermando che l’amministrazione Biden è pronta, ad esempio, a tagliare la Cina fuori dai rifornimenti e dai software americani o europei necessari per produrre semiconduttori. “Perseguiremo qualsiasi azienda, ovunque si trovi, in Cina o altrove, che violi le regole”, ha affermato, “quindi la nostra aspettativa è che la Cina non violi le regole e, se lo farà, ci saranno delle conseguenze”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata