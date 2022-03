In poche settimane l’80% della pioggia che di solito cade in un anno

(LaPresse) Due anni fa gli incendi hanno devastato molte zone dell’Australia tanto da rendere necessaria una legge sull’emergenza nazionale approvata nel dicembre 2020. A febbraio le inondazioni hanno causato 22 vittime nella costa orientale. Piogge straordinarie e intense sugli stati del New South Wales e del Queensland, in particolare sulla capitale Brisbane, la terza città più popolosa dell’Australia. L’80% della pioggia che di solito cade in un anno si è registrata fra gennaio e febbraio.

