Un'organizzazione israeliana di servizi medici imbarca 100 persone

(LaPresse) – United Hatzalah, un’organizzazione israeliana di servizi medici, sta organizzando il trasferimento in Israele di circa 400 profughi ucraini. Un gruppo di 100 persone è stato fatto imbarcare su un aereo partito dall’aeroporto di Iasi in Romania e diretto a Tel Aviv. Israele si attende un’ondata migratoria di ucraini di origine ebraica ma sta mettendo a punto regole per determinare il numero di sfollati non ebrei da accogliere nel paese, che secondo la legge devono sottostare a norme più stringenti sull’immigrazione per ottenere la cittadinanza. United Hatzalah precisa che l’organizzazione non sta facendo distinzioni tra profughi ebrei e non e pensa di portare fino a mille ucraini in Israele entro la settimana.

