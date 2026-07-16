Maltempo in Emilia Romagna, a Forlì alberi abbattuti da raffiche di vento e pioggia

Dalle 16 di mercoledì 16 luglio i vigili del fuoco sono impegnati negli interventi conseguenti all’ondata di maltempo che ha interessato Emilia-Romagna e Lombardia. In totale sono 900 gli interventi effettuati nelle due regioni per danni causati da pioggia e raffiche di vento.In Emilia-Romagna sono stati effettuati 744 interventi: 156 nel territorio di Bologna, 141 a Modena, 89 a Ferrara, 72 a Reggio Emilia e 36 a Forlì-Cesena, oltre agli interventi svolti negli altri comandi della regione. Gli interventi hanno riguardato la rimozione di alberi e rami caduti sulla sede stradale, su autovetture e abitazioni, la messa in sicurezza di elementi pericolanti e coperture divelte dal vento, oltre al prosciugamento di locali seminterrati allagati. Nelle immagini l’intervento dei vigili del fuoco a Forlì.