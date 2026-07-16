A Roma spopolano i cinema all'aperto, in centinaia sfidano il grande caldo

Nonostante il grande caldo di questi giorni, a Roma sta spopolando il cinema all’aperto. All’ombra del Colosseo o di San Pietro centinaia di appassionati si radunano per assistere a proiezioni nuove o grandi classici. Sono più di 50 i cinema all’aperto nella capitale offrono quest’estate ai residenti e ai turisti un’attività serale alternativa e poco costosa, con proiezioni di nuove uscite e film classici. I prezzi dei biglietti sono accessibili, e vanno da completamente gratuiti a un massimo di sette euro a persona.