Tregua dei russi per corridoi umanitari. Nella capitale posti di blocco presidiati dai cittadini

(LaPresse) Nonostante l’annuncio da parte della Russia della tregua per consentire i corridoi umanitari ai civili, i residenti di Kiev continuano a presidiare i checkpoint intorno alla capitale, facendo la guardia ai propri quartieri. I gruppi di difesa territoriale sono responsabili della messa in sicurezza delle zone residenziali. “L’unica cosa che posso dire è che non andremo da nessuna parte”, ha dichiarato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. “In ogni casa, ogni strada, ogni posto di blocco combatteremo fino alla morte, se necessario”.

