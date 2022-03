Alla manifestazione anche il sindaco della capitale e gli esponenti della comunità ucraina

(LaPresse) – Dimostranti hanno sfilato domenica nel centro di Buenos Aires per testimonaire solidarietà all’Ucraina attaccata dalla Russia e per chiedere lo stop immediato delle ostilità. In corteo anche il sindaco della capitale argentina Horacio Rodriguez, che ha sfilato insieme a membri della comunità locale e ad abitanti della città.

