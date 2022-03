La corsa disperata di Marina e Fedor con il piccolo Kirill. Foto AP, Evgeniy Maloletka

L'inutile corso all'ospedale tra le braccia del papà Fedor Yatsko e della mamma

Uno scatto, un’immagine che racchiude la tragedia della guerra in Ucraina. Un’immagine catturata per caso della fotografa di Associated Press Evgeniy Maloletka che la mattina di domenica 6 marzo era all’Ospedale di Mariupol. Davanti a lei si è trovata la corsa disperata di due genitori Marina e Fedor, stretto tra le braccia un fagotto avvolto in una coperta azzurra insanguinata. E’ il loro bambino, Kirill, di 18 mesi. Il bimbo è stato colpito dalle schegge di un colpo di mortaio o di artiglieria, mentre con la sua famiglia cercava di mettersi in salvo verso i centri di raccolta della popolazione. Avrebbe dovuto esserci una tregua, per l’evacuazione appunto dei civili. Ma il cessate il fuoco non è stato rispettato.

I medici dell’ospedale nulla hanno potuto per salvare il piccolo Kirill, in un ospedale allo stremo, dove manca persino la corrente elettrica

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata