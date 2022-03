Il segretario Uil: "Quella della Russia è un'aggressione"

(LaPresse) – “Siamo per un aiuto umanitario, ma anche per un aiuto militare”, così Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, a margine dell’evento che celebra il 72esimo anniversario della nascita del sindacato. Con appuntata la petto la bandiera ucraina, il leader Uil ha sottolineato che la pace è l’obiettivo prioritario e urgente: “saremo in tutti i luoghi in cui si chiede, ma quella della Russia contro l’Ucraina è una aggressione e la responsabilità è chiara”, ha concluso il leader sindacale.

