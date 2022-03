Secondo l'ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite almeno 6mila persone sono state fermate dalla scorsa settimana

(LaPresse) Diversi manifestanti sono stati arrestati dalla polizia a San Pietroburgo durante nuove proteste contro l’invasione in Ucraina. Proteste contro la guerra si sono svolte regolarmente in città, così come in altre parti della Russia, dall’invasione di giovedì. L’ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha chiesto il rilascio di tutti i manifestanti pacifici che sono stati arrestati dopo aver preso parte in Russia alle manifestazioni di protesta contro la guerra in Ucraina. L’ufficio con sede a Ginevra ha affermato che circa 6.400 persone sono state arrestate in Russia dalla scorsa settimana per aver preso parte a proteste per la pace.

