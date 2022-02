"No alla guerra" è il grido di manifestanti. 356 i russi fermati in 32 città

(LaPresse) Altra giornata di proteste contro la guerra e in solidarietà verso il popolo ucraino: a San Pietroburgo, in Russia, la polizia è intervenuta arrestando alcuni manifestanti. “No alla guerra” è il grido dei manifestanti. Sarebbero almeno 356 i russi fermati in 32 città.

