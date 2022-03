Disney, Warner Bros e Sony hanno dichiarato che metteranno in pausa le uscite dei loro film in Russia

Dopo il mondo dello sport, anche quello dello spettacolo si mobilita contro la guerra in Ucraina. Anche Hollywood annuncia provvedimenti. Disney, Warner Bros e Sony hanno dichiarato che metteranno in pausa le uscite dei loro film in Russia. Tra questi ci sono anche il nuovo, attesissimo, ‘The Batman’, che dovrebbe uscire venerd√¨ nelle sale di mezzo mondo e il film Disney Pixar ‘Red’, che sarebbe dovuto uscire nelle sale a Mosca il 10 marzo. “Continueremo a monitorare la situazione e speriamo in una risoluzione pacifica del conflitto” ha detto un portavoce di Warner Bros.

