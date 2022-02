L'azione senza precedenti che stiamo intraprendendo oggi limiterà in modo significativo la capacità della Russia di utilizzare i beni per finanziare le sue attività destabilizzanti"

Il Dipartimento del Tesoro Usa ha vietato ai cittadini statunitensi di effettuare transazioni con la Banca centrale della Federazione Russa, il National Wealth Fund della Federazione Russa e il Ministero delle finanze della Russia Federazione. Lo si legge in una nota che spiega come in tal mondo si immobilizzino efficacemente tutti i beni della Banca centrale della Federazione Russa detenuti negli Stati Uniti o da soggetti statunitensi, ovunque si trovino.

“L’azione senza precedenti che stiamo intraprendendo oggi limiterà in modo significativo la capacità della Russia di utilizzare i beni per finanziare le sue attività destabilizzanti e prenderà di mira i fondi da cui dipendono Putin e la sua cerchia ristretta per consentire la sua invasione dell’Ucraina”, ha affermato il segretario al Tesoro Janet L. Yellen . “Oggi, in coordinamento con partner e alleati, stiamo portando avanti gli impegni chiave per limitare l’accesso della Russia a queste preziose risorse”.

