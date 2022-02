Il capo dell'ufficio del presidente Zelensky: "Presto un secondo round di colloqui"

(LaPresse) “Le delegazioni ucraina e russa hanno tenuto oggi il primo round di negoziati con l’obiettivo principale di discutere un cessate il fuoco e la fine delle ostilità nel territorio ucraino. Le parti hanno individuato alcuni temi prioritari sui quali sono state previste alcune decisioni”. Lo ha dichiarato Mykhailo Podoliak, capo dell’ufficio del presidente ucraino Zelensky, al termine dei negoziati con i delegati russi a Gomel, in Bielorussia. “Le parti stanno tornando nelle loro capitali per avere la possibilità di attuare queste decisioni. Le parti hanno discusso la possibilità di tenere nel più breve tempo possibile un secondo round di negoziati in cui queste questioni verranno sviluppate in pratica”, ha aggiunto Podoliak.

