Deserte le strade nella capitale Kiev

(LaPresse) Sabato almeno un’auto della polizia è andata a fuoco in una strada di Kiev quando le truppe russe hanno preso d’assalto la capitale ucraina e sono scoppiati combattimenti di strada. Non è ancora chiaro come l’auto abbia preso fuoco, la zona è stata invasa da un denso fumo nero.Deserte le strade nella capitale.

