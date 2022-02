Il presidente russo: "Preso in ostaggio un intero popolo"

(LaPresse) – Vladimir Putin non si aspetta di raggiungere accordi con “drogati e neonazisti che si sono insediati a Kiev e che hanno preso in ostaggio l’intero popolo ucraino”. A dirlo lo stesso presidente russo in un discorso tenuto alla tv russa, chiamando gli ucraini “banderiti”, dal nome del controverso nazionalista Stepan Bandera.

