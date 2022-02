Le immagini in un video diffuso dall'organizzazione

(LaPresse) Bambini malati di cancro curati in un bunker a Kiev pur di non interrompere le cure che potrebbero salvar loro la vita. 196749 della Ong Soleterre che mostra i piccoli e il personale nei corridoi nel bunker dell’istituto dei tumori della capitale ucraina. Qui il personale dell’organizzazione ha infatti trasferito i 15 casi più gravi che non possono assolutamente interrompere le cure.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata