Il leader del Pd abbraccia la manifestante in lacrime: "Contano solo democrazia e libertà"

Enrico Letta esprime la solidarietà dell’Italia e del Pd ai cittadini ucraini, in sit in davanti all’ambasciata russa a Roma per protestare contro l’attacco di Mosca a Kiev. “Voglio dirvi di non credere a chi dice che gli italiani vogliono bene a Putin. L’Italia vuole bene all’Ucraina”, ha dichiarato il segretario democratico visibilmente commosso. Letta ha anche abbracciato e baciato una cittadina ucraina in lacrime. Riguardo alle sanzioni alla Russia e alle possibili ripercussioni sul nostro Paese in materia di energia dice: “Contano solo democrazia e libertà, non è il momento di fare calcoli di politica domestica”.

