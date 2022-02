Lo ha affermato il leader del Movimento 5 stelle parlando con i giornalisti

(LaPresse) “Il M5S è fortemente preoccupato per quello attacco ingiustificato che condanniamo in modo fermo. C’è forte preoccupazione per il popolo ucraino e anche per gli italiani che sono li. Siamo per una risposta ferma e coesa e unitaria in particolare dell’Unione europea” dove “si studieranno le misure di reazione che coinvolgeranno il piano politico ed economico”. Lo ha affermato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti della situazione in Ucraina. “Siamo anche preoccupati per le ripercussioni indirette, anche sul piano economico: non è la prospettiva che auspicavamo dopo due anni di pandemia”, ha aggiunto. “Siamo in prima linea – ha poi conlcuso – e faremo tutti gli sforzi perché si giunga alla fine del conflitto ed una soluzione pacifica il prima possibile”

