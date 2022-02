Il video shock pubblicato sui social

(LaPresse) E’ finita con l’arresto del sequestratore la presa d’ostaggi avvenuta ieri nel centro di Amsterdam. Sui social è diventato virale un video che mostra l’aggressore che viene investito in pieno da un’auto: è così che la polizia avrebbe bloccato l’uomo che stava inseguendo il suo ostaggio, riuscito a fuggire dall’Apple store dove aveva trascorso ore sotto minaccia. Le forze dell’ordine hanno riferito che l’ostaggio è salvo e in buone condizioni, mentre il responsabile sarebbe stato condotto in ospedale.

