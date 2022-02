Ore di paura in un Apple Store nel centro della città. L'aggressore bloccato durante la fuga da un'auto della polizia

(LaPresse) Si è conclusa dopo alcune ore una presa di ostaggi avvenuta nella serata di martedì nel centro di Amsterdam. Un uomo armato di pistola, forse due secondo alcune fonti, è entrato in un Apple Store minacciando diverse persone presenti all’interno. Alla fine l’aggressore è stato arrestato dalla polizia che aveva circondato la zona ed evacuato alcuni edifici. Secondo alcuni testimoni, e come mostra un video pubblicato sui social, l’uomo sarebbe stato investito da un’auto della polizia durante la fuga e portato in ospedale. Secondo media locali si sarebbe trattato di un tentativo di rapina. Il fatto è avvenuto nei pressi di una delle principali vie dello shopping della capitale olandese.

