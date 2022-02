La protesta diretta alla Casa Bianca

(LaPresse) Manifestazione a Washington, negli Usa, per supportare l’Ucraina nello scontro con la Russia. “Stop Putin now” (“Fermate Putin adesso”) è uno dei cori cantato dalle persone dirette verso la Casa Bianca in protesta, che chiedono sanzioni per Mosca. Domenica la Russia ha fatto marcia indietro sulle dichiarazioni con le quali annunciava il ritiro delle truppe dal confine ucraino: per il momento i militari che stanno conducendo un’esercitazione congiunta con la Bielorussia resteranno nel Paese. Gli Stati Uniti continuano a mettere in guardia la comunità internazionale, sostenendo che l’invasione dell’Ucraina sembra imminente.

