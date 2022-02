Viaggiano solo i treni senza macchinista: presi d'assalto dei cittadini

(LaPresse) – Parigi in tilt per lo sciopero dei lavoratori del settore trasporto, che chiedono aumenti salariali in linea con l’inflazione. Nella metropolitana della capitale francese venerdì viaggiano solo i treni senza conducenti, presi d’assalto dai cittadini. Il governo aveva raccomandato ai parigini di lavorare da casa.

