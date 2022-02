Oltre 200 persone a bordo della motovedetta Montesperone

(LaPresse) Buona parte dei passeggeri che erano a bordo del traghetto della Grimaldi Lines diretto dalla Grecia all’Italia, sul quale è divampato un incendio, sono stati tratti in salvo sulla motovedetta Montesperone della guardia di finanza, che è intervenuta in soccorso mentre si trovava in zona per un’operazione. L’imbarcazione delle Fiamme Gialle ha accolto oltre 200 persone, che in un primo momento erano state fatte salire sulle scialuppe di salvataggio. Il rogo è divampato non lontano dall’isola di Corfù, a 10 miglia dalle coste greche, dopo che il traghetto era partito da Igoumenitsa. A coordinare le operazioni di soccorso la guardia costiera greca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata