Il presidente Usa: "Stanno preparando un'operazione sotto falsa bandiera per avere una scusa"

(LaPresse) – “C’è il rischio “molto alto di un’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Tutte le indicazioni che abbiamo è che sono preparati per andare in Ucraina, attaccare l’Ucraina. Abbiamo ragione di credere che siano impegnati in un’operazione sotto falsa bandiera per avere una scusa”. Lo ha detto ilpresidente Usa, Joe Biden, parlando alla Casa Bianca con i giornalisti.

