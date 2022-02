Il ministro degli Esteri vede il suo omologo russo: "Potete contare sull'Italia per ottenere soluzione diplomatica"

(LaPresse) Luigi Di Maio è a Mosca per un bilaterale con il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. “Si può contare sull’Italia per raggiungere una soluzione diplomatica”, ha assicurato il capo della Farnesina. Il capo della diplomazia russo ha dichiarato che “l’aggravamento della situazione intorno all’Ucraina si sta sviluppando solo nelle menti dei politici e dei media in Occidente”, confermando poi l’interesse di Mosca al dialogo sulle questioni internazionali ed europee.

