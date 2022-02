Il cancelliere tedesco ricevuto al Cremlino: "Importante risolvere le situazioni con il dialogo"

(LaPresse) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è stato ricevuto al Cremlino dal presidente russo Vladimir Putin nell’ambito dei colloqui per risolvere le tensioni al confine per l’Ucraina. Il faccia a faccia è avvenuto intorno al grande tavolo ovale, dove era avvenuto l’incontro Putin-Macron. “Sono contento di poter parlare della pace e sicurezza in Europa. Le situazioni tra le nazioni si risolvono con i colloqui”, ha affermato Scholz.

