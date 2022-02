Il "Freedom Convoy" è arrivato davanti al Parlamento dell'Aja

(LaPresse) Decine di camion, trattori e auto, roulotte, sono arrivati ​​all’Aia sabato mattina in protesta come in altre città contro le restrizioni anticovid. Ispirati dalle manifestazioni canadesi “Freedom Convoy”, i manifestanti hanno bloccato l’ingresso al Parlamento della città olandese. Oggi manifestazioni contro le misure covid anche a Parigi.

