Gli istituti hanno appena riaperto dopo la lunga chiusura per la pandemia

(LaPresse) Uno sciopero degli insegnanti ha paralizzato molte scuole in Zimbabwe, pochi giorni dopo la riapertura in seguito alla chiusura prolungata a causa della pandemia di Covid-19. Il governo ha denunciato lo sciopero come “comportamento ingiustificato” che privava i bambini del loro diritto all’istruzione. La protesta degli insegnanti riguarda gli stipendi che sono fermi a circa 100 dollari al mese. Chiedono sia portato a circa 500 dollari. L’esecutivo ha proposto un aumento ma solo del 20%. Lo Zimbabwe ha circa 140.000 insegnanti di scuole statali per 4,6 milioni di studenti.

