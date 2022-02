Nessun limite di capienza e di orari in bar e ristoranti

(LaPresse) La Svezia ha cancellato le ultime restrizioni rimaste contro il COVID-19. Ciò significa che non ci sono più limiti al numero di persone che possono radunarsi a eventi o nei ristoranti, non è più possibile richiedere certificati di vaccinazione e sono stati annullati orari di apertura ridotti per bar e locali. La Svezia si è distinta tra le nazioni europee per la sua risposta relativamente permissiva alla pandemia: non è mai entrata in lockdown né ha chiuso le attività, affidandosi in gran parte invece alla responsabilità individuale per controllare le infezioni. Sebbene i decessi per coronavirus siano stati elevati rispetto ad altri paesi nordici, sono stati inferiori rispetto a molti altri luoghi in Europa che hanno imposto chiusure.

