Musulmani in piazza nello stato del Karnataka

(LaPresse) – Centinaia di studenti e genitori musulmani sono scesi in strada a Kundapur, nello stato meridionale del Karnataka, in India, per protestare contro il divieto di indossare il velo islamico a scuola. La regola, imposta inizialmente il mese scorso da un istituto superiore del distretto di Udupi, è stata poi adottata da altre scuole e collegi femminili, scatenando ptroteste. Ma il ministro dell’istruzione del Karnataka, B. C. Nagesh, si è rifiutato di abolire il divieto di hijab, provocando la nuova manifestazione andata in scena lunedì davanti a un college.

