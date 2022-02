La base delle proteste contro le restrizioni previste per il Covid è Ottawa

(LaPresse) Il movimento dei camionisti che ha bloccato le strade del Canada ha bloccato l’Ambassador Bridge che collega Detroit (Michigan, Stati Uniti) con Windsor (Ontario, Canada). La base delle proteste in Canada è Ottawa, dove il movimento chiamato ‘Freedom Truck Convoy’ sta manifestando da più di una settimana. L’obiettivo delle polemiche sono le misure anti Covid: i manifestanti chiedono di togliere l’obbligo del vaccino per alcune categorie e tutte le restrizioni previste per la pandemia. Proteste anche in altri Paesi.

