10mila in piazza contro le restrizioni: "Lottiamo per la libertà"

Oltre 10 mila persone hanno marciato pacificamente per le strade di Rotterdam domenica per protestare contro le restrizioni anti-Covid in vigore nei Paesi Bassi. In Olanda bar e ristoranti devono chiudere alle 22, con un numero limitato di persone all’interno e resta l’obbligo di mascherine anche all’aperto. Per molte attività è necessario il certificato vaccinale.

