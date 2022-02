Il bimbo di 5 anni estratto dal pozzo senza vita: era rimasto intrappolato per 4 giorni

(LaPresse) Non ce l’ha fatta il piccolo Rayan, il bimbo di 5 anni caduto cinque giorni fa in un pozzo appena fuori dal villaggio di Ighran. In un primo momento era trapelata la notizia che il bambino fosse stato estratto vivo dal pozzo, profondo 32 metri, dopo cento ore di incessante lavoro da parte dei soccorritori. Ma le ferite riportate nella caduta erano troppo gravi e il piccolo non è sopravvissuto. È stata la stessa casa Reale del Marocco a dare l’annuncio.

