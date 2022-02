Marocco, momento di preghiera per il piccolo Rayan intrappolato in un pozzo

(LaPresse) Momento di preghiera nel luogo in cui continuano le operazioni per salvare un bambino di 5 anni intrappolato in un pozzo nella provincia di Chefchaouen . Messaggi di sostegno e preoccupazione per il piccolo, Rayan, sono arrivati ​​da tutto il mondo. Il capo delle operazioni di soccorso, Abdelhadi Temrani, ha spiegato che “mancano due metri per raggiungerlo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata