La polizia ha effettuato degli arresti ma i residenti di Puerta 8 sostengono che non siano i responsabili

(LaPresse) Altissima tensione a Buenos Aires, in Argentina, nel quartiere Puerta 8. Venti persone sono morte per cocaina contaminata e la polizia sta indagando sull’accaduto: diversi gli arresti. Ma i residenti non ci stanno e sostengono che molte delle persone arrestate sono innocenti o hanno un ruolo marginale nello spaccio di cocaina. In tanti hanno bloccato le strade principali dando fuoco a copertoni e barili, per il terzo giorno di proteste consecutive. Secondo le autorità almeno 84 persone sono finite in ospedale per colpa della cocaina contaminata: 15 mila le borse che contenevano la droga che sono state sequestrate.

