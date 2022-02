Inizia ufficialmente l'Anno della Tigre

(LaPresse) Una folla si è radunata al Man Mo Temple per il Capodanno lunare a Hong Kong. E’ iniziato così ufficialmente l’Anno della Tigre. Nonostante i timori per la diffusione della variante Omicron del Covid, in tanti si sono ritrovati a bruciare incenso e pregare. Il principale tempio taoista, il Wong Tai Sin Temple, è però chiuso al pubblico i primi tre giorni del nuovo Anno Lunare proprio per via della pandemia.

