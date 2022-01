Nuove restrizioni anti-Covid nel paese

(LaPresse) A Tokyo, in Giappone, lunedì ha riaperto l’hub in centro città per la vaccinazione di massa: la struttura è gestita dalla Forza di autodifesa del Giappone ed è stata aperta l’anno scorso per velocizzare e rafforzare la somministrazione di vaccini. Al giorno vengono somministrate circa 720 dosi. Il governo prevede di mantenere aperta questa struttura fino alla fine di luglio, mentre a febbraio riaprirà anche un centro a Osaka. La maggior parte del paese, comprese Tokyo e altre aree metropolitane come Osaka e Kyoto, è soggetta a nuove restrizioni con orari ridotti per bar e ristoranti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata