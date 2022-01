Catena umana per salvare i passeggeri di un autobus

Un ponte che attraversa un burrone è crollato venerdì 28 gennaio a Pittsburgh, in Pennsylvania, poche ore prima che il presidente Joe Biden visitasse la città per promuovere il suo progetto di legge per le infrastrutture da un trilione di dollari, che include anche la manutenzione del ponte. La campata si trova su Forbes Avenue, sopra Fern Hollow Creek, a Frick Park. Al momento del collasso, sul ponte si trovava un autobus carico di passeggeri. Il crollo ha costretto i soccorritori a scendere in corda doppia di quasi 50 metri, mentre altri hanno formato una catena umana per aiutare i passeggeri dell’autobus. Le autorità hanno dichiarato che ci sono stati feriti lievi, ma nessun decesso. Le immagini riprese da un drone sono impressionanti.

