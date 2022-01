L'aeroporto parzialmente riaperto dopo il crollo di un tetto di un magazzino

(LaPresse) – Istanbul è stata investita da una forte nevicata e l’aeroporto della città turca era stato chiuso dopo il crollo di un tetto di un magazzino per il peso della neve. Ora l’attività nello scalo è ripresa, seppur in modo limitato con i primi voli in partenza e arrivo. Secondo le previsioni a Istanbul dovrebbe nevicare ancora fino a giovedì.

