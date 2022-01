Demolite alcune abitazioni contese del quartiere a prevalenza palestinese

(LaPresse) La polizia israeliana ha sfrattato e arrestato prima dell’alba i residenti palestinesi di una casa nel quartiere Sheikh Jarra di Gerusalemme. Questa settimana residenti dell’edificio avevano avuto momenti di tensione con la polizia, che era venuta per sfrattarli, ma era stata fermata dalla folla. La polizia riferisce di avere arrestato 18 persone sospettate di “violare un ordine del tribunale” e disturbo dell’ordine pubblico. La famiglia Salhiya sostiene di avere acquistato la proprietà prima del 1967, ma questo è stato contestato dallo Stato in tribunale. La municipalità di Gerusalemme l’ha sequestrata formalmente nel 2017 per realizzare una scuola per bambini con particolari necessità, ma la famiglia continua a gestirvi un vivaio. Una Corte di Gerusalemme la scorsa settimana ha emesso una sentenza a favore della municipalità, autorizzando lo sfratto; la famiglia ha presentato ricorso e attende una decisione, ma il giudice non ha congelato l’ordine di sfratto. Gli edifici sono stati poi demoliti dalle autorità israeliane.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata