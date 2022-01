Succede a David Sassoli, ha una lunga storia tra le istituzioni europee

Roberta Metsola, a 43 anni, è la più giovane presidente della storia del Parlamento europeo. Eletta con un’ampia maggioranza di 458 voti, è la 17esima presidente dal 1979, da quando cioè esiste il voto diretto dell’Eurocamera. E terza donna a diventare presidente, dopo Simone Veil e Nicole Fontaine.

Attiva in politica fin da giovane: è stata membro della formazione giovanile del Partito Nazionalista (che nonostante il nome è un partito di centro-destra di impostazione europeista e membro del Partito popolare europeo ed è associato all’Unione Democratica Internazionale), di cui è stata anche segretaria generale. È stata candidata alle elezioni europee del 2004 e a quelle del 2009, ma in entrambi i casi non venne eletta. Nel 2013 tuttavia prese il posto di Simon Busuttil, dimessosi per essere stato eletto al parlamento maltese.

Alle elezioni europee del 2014 e del 2019 venne rieletta, risultando in entrambi i casi la più votata del suo partito. Il 12 novembre 2020 viene eletta prima vicepresidente vicaria del Parlamento europeo, sostituendo l’irlandese Mairead McGuinness, dimessasi dopo essere stata nominata commissaria europea. È la prima maltese a diventare vicepresidente. L’11 gennaio 2022 subentra come Presidente del Parlamento europeo ad interim dopo la scomparsa di David Sassoli.

Metsola ha quasi sempre votato in linea con le indicazioni del suo gruppo, sostenendo le posizioni del Ppe in più del 90% delle volte nell’attuale legislatura. Criticata per le sue posizioni anti-abortiste (Malta è l’unico paese dove l’aborto è ancora illegale), si è anche distinta in temi delicati e sui diritti civili, lavorando su una serie di questioni, dalla migrazione alla corruzione ai diritti Lgbtiq. Si è spesa anche per il rispetto dello stato di diritto contro le posizioni della Polonia.

Ha finanziato un documentario intitolato ‘The First Vice’ che ripercorre il suo percorso fino alla carica di vicepresidente dell’Eurocamera. E’ sposata con un finlandese e ha un buon livello di italiano. Metsola ha anche una lunga storia tra le istituzioni europee, avendo lavorato presso l’ufficio maltese dell’Ue dal 2004 al 2012 ed essendo stata consulente legale dell’ex Alta rappresentante per gli affari esteri Ue, Catherine Ashton.

