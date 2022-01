La variante Omicron spinge gli organizzatori a blindare i Giochi invernali

I biglietti per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Pechino non saranno venduti al grande pubblico. Lo hanno affermato oggi gli organizzatori dei Giochi dato che le infezioni legate alla variante altamente contagiosa dell’Omicron si stanno espandendo nel Paese. I biglietti per gli spettatori per la rassegna olimpica, al via il 4 febbraio, saranno distribuiti a un numero limitato di persone per prevenire l’ulteriore focolaio di COVID-19 nel Paese. Lo scorso settembre, il Comitato Olimpico Internazionale ha presentato una serie di misure preventive di base contro la diffusione del virus ai Giochi di Pechino, compreso il divieto a tutti gli spettatori stranieri ad eccezione dei residenti in Cina che rientrano nei requisiti richiesti.

