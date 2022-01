Secondo l'intelligence Usa è in corso uno sforzo russo per creare un pretesto per un attacco

La Casa Bianca è preoccupata dalle informazioni che sostengono che la Russia si stia preparando a un’invasione dell’Ucraina. “Potrebbe portare a diffuse violazioni dei diritti umani e crimini di guerra se la diplomazia non dovesse raggiungere i propri obiettivi”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, dopo che funzionari dell’intelligence statunitense hanno affermato che è in corso uno sforzo russo per creare un pretesto per invadare ulteriormente l’Ucraina, e Mosca ha già predisposto agenti per condurre “un’operazione sotto falsa bandiera” nell’Ucraina orientale, secondo la casa Bianca. Psaki ha dichiarato che i risultati dell’intelligence mostrano che la Russia sta anche gettando le basi di una campagna di disinformazione sui social media che inquadra l’Ucraina come un aggressore che sta preparando un attacco imminente contro le forze sostenute dalla Russia nell’Ucraina orientale.

Psaki ha accusato la Russia di aver già inviato agenti addestrati alla guerriglia urbana che potrebbero usare esplosivi per compiere atti di sabotaggio incolpando degli atti l’Ucraina. Il portavoce del Pentagono John Kirby ha descritto le informazioni di intelligence come “molto credibili”.

Wall Street Journal: “Carri armati e attrezzature militari spostati verso ovest”

La Russia ha iniziato a spostare carri armati, veicoli da combattimento di fanteria, lanciarazzi e altre attrezzature militari verso ovest dalle sue basi nell’estremo est. Lo riporta il Wall Street Journal citando funzionari statunitensi e notizie dai social media. Gli analisti si domandano se si tratti di una tattica negoziale o di una mossa in vista di un possibile intervento in Ucraina.

Cnn: “La Russia sta preparando un pretesto per invadere l’Ucraina”

Gli Stati Uniti hanno informazioni che indicano che la Russia sta escogitando di creare un pretesto per l’invasione dell’Ucraina attraverso un’operazione condotta da un gruppo di agenti sotto falsa bandiera nell’est del Paese. Lo ha riferito un funzionario statunitense alla Cnn. Secondo la fonte Washington ha le prove che il gruppo è stato addestrato alla guerra urbana e all’uso di esplosivi per compiere atti di sabotaggio.

