Già 77 poliziotti e 12 membri dello staff sono risultati positivi

(LaPresse) Decine di migliaia di persone si sono immerse nel Gange, in India, per un bagno sacro indù, nonostante il Covid. I credenti si sono radunati nella città di Prayagraj, 200 km a nordest di Lucknow, la capitale dello stato dell’Uttar Pradesh. La cerimonia prende il nome di Magh Mela festival: secondo la credenza, lavandosi nel Gange si lavano via i propri peccati. Una cerimonia simile lo scorso anno era stata considerata dagli epidemiologi un evento ‘superspreader’ poiché aveva portato tantissime infezioni da Covid. Milioni di persone parteciperanno, nei prossimi giorni, alla cerimonia: già 77 poliziotti e 12 membri dello staff sono risultati positivi al Coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata