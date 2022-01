Code all'esterno del ministero dell'Interno dopo gli arresti di massa

(LaPresse) – Ad Almaty, in Kazakistan, i parenti delle persone arrestate durante la repressione delle proteste cercano disperatamente notizie dei loro congiunti. Sono circa 12mila le persone arrestate durante le manifestazioni anti-governative e le autorità mercoledì hanno fatto sapere che altri 1.678 kazaki sono stati posti in detenzione nelle ultime 24 ore. I cittadini si sono messi in coda all’esterno del ministero degli Interni ad Almaty per provare a ottenere informazioni sui parenti scomparsi.

